Brésil : Bruno Guimarães remplace Casemiro

Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Bruno Guimarães a été appelé ce samedi par le sélectionneur brésilien Tite pour les deux prochaines rencontres du Brésil, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, face au Venezuela et à l'Uruguay, programmées les 13 et 17 novembre prochains, à São Paulo et à Montevideo. Il remplace Casemiro, qui a été testé positif au Covid-19, comme l'a communiqué le Real Madrid au service médical de l'équipe brésilienne ce matin.

Bruno Guimarães faisait partie de la liste des remplaçants convoqués par l'entraîneur Tite. Initialement mis à la disposition d'André Jardine, le sélectionneur de l'équipe olympique, le milieu de l'OL, 22 ans, rejoindra finalement les A, ce dimanche à Teresópolis. En octobre dernier, il était resté sur le banc face au Pérou et à la Bolivie, pour ce qui était sa première convocation avec la sélection suprême.

La liste du Brésil

Gardiens de but

Alisson (Liverpool) Ederson (Manchester City) Weverton (Palmeiras)

Latéraux

Danilo (Juventus) G.Boy (Palmeiras) Alex Telles (Manchester United) Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Défenseurs centraux

Diego Carlos (Séville) Felipe (Atlético de Madrid) Marquinhos (Paris Saint-Germain) Thiago Silva (Chelsea)

Milieux

Allan (Everton) Arthur (Juventus) Bruno Guimarães (Lyon) Douglas Luiz (Aston Villa) Everton Ribeiro (Flamengo) Lucas Paquetá (Lyon)

Attaquants

Everton (Benfica) Gabriel Jesus (Manchester City) Firmino (Liverpool) Neymar Jr. (Paris Saint-Germain) Pedro (Flamengo) Richarlison (Everton) Vinicius Jr. (Real Madrid)