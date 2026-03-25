Real Madrid : sanction confirmée pour Fede Valverde

L’expulsion de Fede Valverde lors du derby madrilène remporté par les Merengues (3-2) a créé une grosse polémique à Madrid. Les supporters merengues estiment ainsi qu’elle était trop sévère, et c’est aussi le cas de la direction, qui a crié au complot. Du côté de l’Atlético, on estime que, sur l’ensemble du match, l’arbitre a avantagé le Real Madrid.

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Et le Comité de Compétition de la Fédération a confirmé le match de sanction pour le milieu uruguayen, qui ne sera donc pas là pour le duel contre Mallorca après la trêve internationale. Le Real Madrid avait déposé un recours pour que le joueur ne soit pas suspendu, prétextant que le joueur jouait le ballon, mais l’organe disciplinaire de la RFEF n’a pas écouté ses arguments.