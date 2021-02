Rummenigge défend la nouvelle version de la Ligue des Champions

Ces derniers jours, l’UEFA a dévoilé le nouveau format de la Ligue des Champions qui devrait voir le jour d’ici 2024. Fini les phases de poules traditionnelles, place désormais à un championnat de 36 équipes où il faudra terminer dans les 24 premiers pour accéder à la suite de la compétition (les 8 premiers qualifiés directement, les 16 suivants s'affronteront dans un barrage aller-retour pour se qualifier pour les 8es de finale).

Cette nouvelle version divise et ne fait pas que des heureux dans le monde du football. Mais certains semblent se réjouir de cette formule dite plus impressionnante. C’est le cas de Karl-Heinz Rummenigge, directeur général du Bayern Munich. « Le nouveau format de la C1 sera plus spectaculaire et vivant que celui avec la phase de groupes. Elle est souvent ennuyeuse dans les dernières journées. Ce sera plus difficile de se qualifier, et plus captivant » a-t-il déclaré au Corriere della Sera. Pas sûr que tout le monde soit de cet avis.