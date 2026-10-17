Monaco : l’hommage de Fati à Paul Pogba

Enfin de retour sur les terrains, Ansu Fati a pu compter sur Paul Pogba dans les moments difficiles. Cet été, les deux joueurs ont connu une situation similaire, loin des terrains et confrontés à des obstacles pour retrouver leur meilleur niveau. À la veille du déplacement de Monaco à Lorient, dimanche, l’international espagnol a rendu un bel hommage au milieu français, qui a beaucoup compté pour lui.

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« C’est comme un grand frère pour moi. J’espère qu’il pourra bientôt revenir et profiter à nouveau du football. Nous étions ensemble hier (vendredi) encore. Dès que nous le pouvons, nous essayons de discuter et de passer du temps ensemble. Nous discutons beaucoup de football, mais aussi de la vie en général. L’année dernière, en particulier, il a été d’une grande aide pour moi. Il parle très bien espagnol, les choses ont été bien plus simples », a confié Fati, reconnaissant envers celui qui l’a accompagné durant une période compliquée.