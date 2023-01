Real Madrid - Valence : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Real Madrid et Valence s’affrontent à Riyad en Arabie Saoudite dans le cadre des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Les Madrilènes arrivent avec une confiance amoindrie par un revers 2-1 face à Villarreal le weekend dernier en championnat et ont pour ambition de retrouver le chemin de la victoire. En face, Valence reste également sur une défaite en championnat (0-1 contre Cadix) et aura fort à faire face à des Merengues remontés à bloc. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Carlo Ancelotti aligne son 4-3-3 classique mais avec quelques bouleversements notamment en défense, les Français Benzema et Camavinga sont alignés d’entrée. Du côté de Gennaro Gattuso c’est un onze de départ plutôt défensif qui est mis en place avec la paire Kluivert-Cavani pour animer le front de l’attaque.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Lucas Vazquez, Militao, Rüdiger, Nacho - Kroos, Camavinga, Valverde - Rodrygo, Benzema ©, Vinicius Junior.

Valence : Mamardashvili - Correia, Ozcakar, Cömert, Gaya © - Musah, Almeida, Lino, Lato - Kluivert, Cavani.