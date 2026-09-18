OM-PSG : Luis Enrique craint la réaction d’orgueil de la bête blessée marseillaise

À deux jours du Classique, rarement l’OM et le PSG ont semblé sur des trajectoires aussi opposées. Encore en rodage certes, le club de la capitale débarquera au Vélodrome (dimanche, 20h45) avec son statut de double champion d’Europe, fort de sa première victoire en Ligue 1 (à Brest, 1-0), après avoir étrillé le Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des Champions. Seul Hakimi est incertain pour cette rencontre. À Marseille en revanche, c’est la soupe à la grimace, surtout après cette 4e défaite consécutive toutes compétitions confondues hier sur la pelouse de Besiktas en Ligue Europa (4-1).

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Même si Luis Enrique refuse l’étiquette de favori dans cette rencontre, «il n’y en a pas dans le foot, surtout dans un Classique», force est de constater que l’humeur, la force de l’effectif et la confiance sont du côté parisien. L’Asturien connaît trop bien le football pour réciter cette petite musique. C’est un match différent, où l’OM sera poussé par son public, par le contexte, même si le Vélodrome ne fera peut-être pas le plein. Les provocations, l’envie de bien faire, de battre son meilleur ennemi, la fierté de l’emporter à domicile sont aussi des éléments à prendre en compte.

Un OM un peu inconnu pour Luis Enrique

En d’autres termes, il faut toujours se méfier de la bête blessée. « C’est impossible pour un joueur du PSG d’être relax avant ce match. On connaît son importance pour le club et pour les joueurs. Ils seront excités, car ce type d’environnement te donne plus de motivation. C’est aussi un problème, car il faudra contrôler les émotions. Nous avons besoin de cela », indique Luis Enrique face à la presse. Selon lui, il faut oublier le passé, les titres obtenus, et même la défaite au Vélodrome en septembre 2025, la première en Ligue 1 pour le PSG depuis 14 ans, dans une atmosphère tendue.

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Et puis, l’OM est un peu une énigme pour le coach parisien après son mercato où tout a été chamboulé. « Il y aura des différentes circonstances. Ils ont changé d’entraîneur et beaucoup de joueurs sont partis. C’est difficile de savoir à quoi on va s’attendre, reconnaît-il. Il faudra être prêt, quel que soit la formation ou le comportement sur le terrain. Ce qui est sûr, c’est l’ambiance d’un Classique et la difficulté dans ce type de match. Il y a de choses qu’on ne peut pas contrôler. C’est un match très attendu par les supporters, et nous en tant qu’équipe. » Avec une seule consigne : la victoire.