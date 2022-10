Youth League : l'OM humilié 6-0 par le Sporting CP !

Battu largement par Tottenham (3-0) avant d'accrocher l'Eintracht Francfort (2-2), l'Olympique de Marseille défiait le Sporting CP pour le compte de la 3e journée. Et ce match contre les leaders du groupe a été un long calvaire. Rapidement, les Leões ont pris le contrôle du jeu et c'est finalement Rodrigo Ribeiro (1-0, 26e) qui a lancé la machine portugaise. Ensuite cela s'est transformé en véritable festival puisque Rodrigo Ribeiro délivrait des caviars. D'abord pour Samuel Loureiro Carvalho Justo (2-0, 40e) puis pour Mateus Fernandes (3-0, 41e) afin de rentrer aux vestiaires sur un score très large.

La suite après cette publicité

En seconde période, le Sporting CP n'a pas relâché la pression et d'un rôle de passeur, Rodrigo Ribeiro, est passé à celui de buteur. Tout d'abord, Samuel Loureiro Carvalho Justo lui a rendu la pareille (4-0, 49e), avant que Mateus Fernandes en fasse de même (5-0, 52e). En perdition, l'Olympique de Marseille subissait totalement et Afonso Moreira s'offrait même un but pour infliger un score de tennis aux Phocéens (6-0, 59e). L'OM a pu souffler à partir de la 70e minute puisqu'ils se sont retrouvés à 11 contre 10 après l'expulsion de David Monteiro (70e). Obtenant un penalty en fin de match, l'OM a vu Esey Gebreyesus le manquer (78e). Jeu, set et match, le Sporting écrase l'OM 6-0 et conforte sa place de leader du groupe avec 7 points, soit 2 de plus que l'Eintracht (2e, 5 points) et 4 sur Tottenham (3e, 3 points). Dernier avec 1 point, l'Olympique de Marseille voit la qualification s'éloigner fortement...