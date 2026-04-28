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Real Madrid : la drôle de réaction de Casillas au possible retour de Mourinho

Par Valentin Feuillette
1 min.
Iker Casillas quand il était au Real Madrid @Maxppp

Le possible retour de José Mourinho au Real Madrid ravive immédiatement le souvenir de son passage entre 2010 et 2013. Une période marquée par des résultats sportifs solides mais aussi par de fortes tensions en interne. Le technicien portugais avait notamment entretenu une relation très tendue avec le vestiaire, et en particulier avec Iker Casillas, alors capitaine emblématique du club, progressivement mis en concurrence puis écarté au profit de Diego López. Une décision qui avait fracturé une partie du vestiaire et divisé les supporters.

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Iker Casillas
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Alors que la rumeur enfle ce mardi en Espagne, le tweet énigmatique d’Iker Casillas, accompagné d’émojis popcorn et teinté d’ironie évidente, prouve l’emballement et la mémoire encore vive de cette époque à la Casa Blanca. À l’époque, les choix de Mourinho avaient laissé des traces durables avec une gestion autoritaire et des conflits internes, malgré un titre de champion d’Espagne et une équipe très compétitive. C’est précisément ce mélange de succès et de polémique qui rend aujourd’hui son nom aussi clivant dans les discussions autour du banc madrilène, même chez les anciens cadres.

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