Nico Paz, le jeune prodige gaucher de 21 ans qui séduit déjà l’Argentine

Et si Nico Paz était le digne héritier d’Ángel Di María pour l’Albiceleste ? Il continue de confirmer tout le potentiel qu’on lui prête. À seulement 21 ans, le milieu offensif argentin s’impose comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football argentin. Formé au Real Madrid, il a pris une nouvelle dimension depuis son arrivée à Côme, où il est devenu un élément central de l’équipe dirigée par Cesc Fàbregas. Auteur déjà de 10 buts et 6 passes décisives en Serie A cette saison, il a récemment été rappelé par Lionel Scaloni pour le rassemblement de mars avec l’Albiceleste, confirmant ainsi que les doutes pour la Coupe du Monde 2026 sont désormais écartés. Sa régularité et son impact dans le jeu offensif font de lui un candidat sérieux pour intégrer le groupe définitif, en attendant de jouer derrière des titulaires comme Lionel Messi, Lautaro Martínez ou encore Julián Álvarez.

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Dans la nuit de vendredi à samedi face à la Mauritanie, le jeune gaucher a encore brillé, titularisé dans un rôle de meneur de jeu excentré, là où Messi était laissé sur le banc. Il a doublé la mise pour l’Argentine à la 32e minute, ouvrant la voie à une victoire tranquille. Très disponible, il s’est montré précis dans ses déplacements et décrochages, servant d’interface entre les lignes, et a offert une prestation à la hauteur d’un joueur au style proche d’Ángel Di María. Son coup franc magistral sous les yeux de Messi, salué par les applaudissements du public, a marqué son premier but avec la sélection et symbolise son ascension fulgurante !

Une progression fulgurante

Nico Paz avait déjà attiré l’attention de Lionel Scaloni, qui l’avait convoqué dès mars 2022, alors qu’il n’avait que 17 ans, sans toutefois le faire jouer. Depuis, le sélectionneur argentin suit attentivement sa progression et n’hésite pas à souligner son talent. « On l’a chipé à l’Espagne celui-là, on l’a ramené chez nous, on a été malins sur ce coup-là, eh ! » avait-il déclaré en mai dernier. Avec 7 sélections à son actif, Paz s’installe progressivement dans la hiérarchie des milieux offensifs argentins, devant des concurrents comme Franco Mastantuono, Giovani Lo Celso ou encore Thiago Almada, et pourrait bien bouleverser les plans de l’Argentinee à son poste.

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Côté club, son retour au Real Madrid semble inévitable. L’option de rachat conservée par le club espagnol devrait être activée cet été pour 9 M€, alors que Paz continue d’afficher une progression constante à Côme. Toutefois, il a lui-même reconnu qu’il ne pensait pas à un retour immédiat à Madrid, mais Scaloni est confiant quant à son niveau et son avenir : « je ne suis personne, mais si le Real Madrid a une option de rachat pour Nico Paz, je n’hésiterais pas une seconde. Je le connais, et il a le niveau, non seulement pour jouer à Madrid, mais aussi pour continuer à progresser. » En clair, que ce soit en Serie A ou avec l’Argentine, Paz a déjà conquis tout le monde et pourrait s’imposer comme un titulaire indiscutable lors de la Coupe du Monde 2026.