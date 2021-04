OM : les joueurs qui ont surpris Luis Henrique

Plus de 6 mois après son arrivée dans le sud de la France, Luis Henrique commence petit à petit à se montrer et à monter en puissance. Le Brésilien a débarqué dans l’anonymat et a rejoint un club mythique dans le monde, et dont le nom n’est pas étranger dans son pays natal. Avant d’arriver à Marseille, la jeune pousse de 19 ans connaissait quelques noms de l’effectif phocéen, mais a surtout été agréablement surprise par une autre pépite dont le nom ne lui était pas familier au départ.

«Quand j’ai signé, je connaissais Dimitri Payet. Il est connu au Brésil. Je l’aime beaucoup, il est très tranquille aux entraînements et il a des capacités très élevées. Il y a Thauvin aussi, qui est très sympa avec moi, et Mandanda, l’idole. Et je connaissais Benedetto de Boca Juniors. Ah ! La véritable pépite de l’OM, c’est ‘Bouba’ (Kamara). Il a un potentiel incroyable et j’aime beaucoup ce qu’il fait», explique-t-il à travers une interview dans la Provence.