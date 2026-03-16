Brésil : la liste XXL de Carlo Ancelotti avec le retour d’Endrick mais sans Neymar !

Plus que trois mois avant le début de la Coupe du monde 2026. Alors qu’il disputera son premier match le dimanche 14 juin à minuit contre le Maroc, le Brésil dispose d’une dernière fenêtre en mars pour affiner son groupe en vue de la compétition. Les Auriverdes disposent d’ailleurs d’un solide programme pour cette trêve internationale avec des duels contre la France, le jeudi 26 mars, et la Croatie, le mercredi 1er avril. Pour ces deux échéances, Carlo Ancelotti a pu proposer un groupe de qualité.

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Néanmoins, le technicien italien devait faire sans quelques éléments. Récemment victime d’une rupture des ligaments croisés, Rodrygo Goes ne pourra pas disputer la Coupe du monde et se retrouve forfait pour cette liste de mars au même titre que Bruno Guimarães, Éder Militão, Vanderson et Estêvão, même si ces quatre joueurs ont encore le Mondial dans un coin de la tête. À cela se posaient quelques questions sur des cas particuliers. Jamais convoqués par Carlo Ancelotti pour le moment, Neymar et Endrick étaient attendus pour ce rassemblement.

Endrick de retour, Neymar encore absent

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach italien a fait des choix forts puisqu’il a décidé d’opter pour le grand retour d’Endrick. L’attaquant de 19 ans performe du côté de l’Olympique Lyonnais avec 6 buts et 4 passes décisives en 12 matches. Un retour en forme salué par son ancien coach au Real Madrid qui a décidé de le faire revenir juste avant la Coupe du monde. Deuxième meilleur buteur de Premier League avec Brentford où il compte 18 pions, Igor Thiago est également convoqué pour la première fois. En revanche, Neymar n’est pas appelé malgré des progrès du côté de Santos.

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Outre ces nouveautés, on peut noter une certaine continuité pour certains éléments comme Bento, Wesley, Casemiro et Matheus Cunha qui étaient de toutes les listes de Carlo Ancelotti. Patrons de l’équipe, des joueurs comme Vinícius Júnior, Marquinhos ou encore Raphinha sont bien présents. De jolis noms au sein d’une sélection brésilienne qui aura à cœur de montrer un joli visage pour les derniers tests avant la Coupe du monde 2026.

La liste complète du Brésil

Gardiens

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Défenseurs

Danilo (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibanez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Wesley (AS Roma)

Marquinhos (PSG)

Milieux de terrain

Andrey Santos (Chelsea)

Danilo (Botafogo)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad)

Gabriel Sara (Galatasaray)

Attaquants