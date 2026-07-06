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Coupe du Monde

«Un Camerounais colonisé qui tétait des noix de coco» : la sortie raciste d’une sénatrice paraguayenne sur Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
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L’élimination du Paraguay face à la France (1-0) en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 continue de susciter de vives réactions dans le pays. Après les propos polémiques de l’ancien gardien José Luis Chilavert avant la rencontre, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a cette fois déclenché une controverse en s’en prenant à Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. L’élue reproche notamment au capitaine des Bleus de ne pas avoir serré la main du gardien Orlando Gil au coup de sifflet final.

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« Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot », a écrit la sénatrice paraguayenne dans un message aux accents ouvertement racistes visant l’attaquant français.

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