Menu Rechercher
Commenter 5
UEFA Nations League

Équipe de France : Guillaume Restes devrait débuter contre la Belgique

Par Sasha Nahon
1 min.
Guillaume Restes avec le TFC @Maxppp
France Belgique

Et si Guillaume Restes connaissait sa première titularisation avec l’équipe de France lundi soir face à la Belgique au Stade de France (20h45) ? Selon RMC Sport, la tendance est de voir le gardien débuter cette dernière rencontre du premier rassemblement dirigé par Zinédine Zidane. Après le match nul concédé face à l’Italie, le sélectionneur français devrait profiter de cette deuxième rencontre pour modifier une nouvelle fois sensiblement son onze de départ.

La suite après cette publicité

Zidane a d’ailleurs confirmé son intention d’effectuer plusieurs rotations sans dévoiler précisément ses choix. « Il y aura des changements. Il ne faut pas faire n’importe quoi », a expliqué le sélectionneur français. Restes pourrait ainsi être l’un des principaux bénéficiaires de ces rotations face aux Belges, pour le dernier rendez-vous des Bleus lors de cette trêve internationale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Guillaume Restes

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Guillaume Restes Guillaume Restes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier