Équipe de France : Guillaume Restes devrait débuter contre la Belgique

Et si Guillaume Restes connaissait sa première titularisation avec l’équipe de France lundi soir face à la Belgique au Stade de France (20h45) ? Selon RMC Sport, la tendance est de voir le gardien débuter cette dernière rencontre du premier rassemblement dirigé par Zinédine Zidane. Après le match nul concédé face à l’Italie, le sélectionneur français devrait profiter de cette deuxième rencontre pour modifier une nouvelle fois sensiblement son onze de départ.

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Zidane a d’ailleurs confirmé son intention d’effectuer plusieurs rotations sans dévoiler précisément ses choix. « Il y aura des changements. Il ne faut pas faire n’importe quoi », a expliqué le sélectionneur français. Restes pourrait ainsi être l’un des principaux bénéficiaires de ces rotations face aux Belges, pour le dernier rendez-vous des Bleus lors de cette trêve internationale.