Les conditions imposées par les clubs de Serie A pour reprendre le championnat

Alors que la cacophonie régnait jusqu’à présent en Italie concernant la suite à donner à la saison 2019/2020, les 20 clubs de Serie A se sont entendus hier à l’occasion de l’assemblée de la Ligue pour affirmer leur envie de terminer le présent exercice. Mais comme en France, rien ne se fera si certaines conditions ne sont pas respectées. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport a d’ailleurs fait le listing des principales demandes.

Premièrement, la reprise doit respecter les normes sanitaires et tout redémarrage ne doit être marqué par une nouvelle interruption du championnat. Des tests devront être mis à disposition et les joueurs devront y être soumis à plusieurs reprises. Sur le plan juridique, les autorités compétentes devront désigner les responsables pénaux et exempter les clubs de tout risque. Une mesure surtout destinée à protéger les formations en cas de nouveaux cas positifs au COVID-19 chez les joueurs. Mais ce n’est pas tout.

Face aux chamboulements des calendriers des divers championnats européens, les formations de Serie A veulent également avoir la certitude que les prêts (avec ou sans option d’achat) soient bien prolongés au-delà du 30 juin et que cette durée rallongée soit valable en Italie, mais aussi dans les autres championnats. Enfin, que la période consacrée au mercato soit fixée et sa durée précisée. Autant d'assurances qui devront être apportées assez rapidement car si une reprise doit se faire en juin, les joueurs seront obligés de reprendre l'entraînement dans moins d'un mois.