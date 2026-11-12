Équipe de France : Dayot Upamecano est déjà fan d’Éli Junior Kroupi

L’équipe de France retrouve l’Italie ce jeudi à Milan pour la 5e journée de la Ligue des Nations. Avant ce déplacement, le sélectionneur a été confronté à de nombreux forfaits (Kalulu, Tchouameni, et même Mbappé pour ce premier match) et a dû faire appel à quelques jeunes, à l’instar d’Éli Junior Kroupi.

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«Il nous a rejoints ce matin, il s’est entraîné directement. On a tout de suite vu sa qualité, assure Dayot Upamecano en conférence de presse, déjà séduit par l’attaquant de Bournemouth. On est là pour intégrer les jeunes, les aider. Ils ont montré qu’ils méritaient d’être là.»