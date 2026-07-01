Coupe du Monde 2026 : la planète football hallucine devant l’attaque 5 étoiles de l’équipe de France

Mais qui arrêtera cette équipe de France ? Le meilleur buteur (6), le meilleur passeur (5), le Ballon d’Or en titre à 4 buts, un Barcola en forme et encore buteur contre la Suède, et des remplaçants en jambes, la puissance offensive des Bleus effraie tout le monde. Elle a encore frappé lors de ce 16e de finale contre la Suède (3-0). Mbappé (2 buts), Olise (2 passes décisives) ont à nouveau été les grands artisans de ce succès large et autoritaire. L’adversaire du jour était pourtant prévenu mais une fois le tableau d’affichage lancé, il n’a rien pu faire pour le stopper. Et encore, Mbappé et Olise ont frappé sur le poteau.

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Les médias étrangers et les observateurs de ce Mondial ont encore été séduits. «Ils ont des joueurs d’un autre niveau, comme le Ballon d’Or à droite. Un autre qui a déjà gagné des trophées, un Mondial (Mbappé). Olise joue un football incroyable. Et peu importe que ce soit Barcola ou Doué, l’équipe reste tout simplement exceptionnelle, s’enflamme la Cope ce soir. Tout le monde joue pour Mbappé, lui-même est plus généreux. La France fait peur. Des trois qui sont pour moi les favoris de ce Mondial, l’Espagne, la France et le Portugal, c’est la seule qui s’est encore améliorée. « C’est l’équipe à battre». Le média espagnol n’est pas le seul.

Ibrahimovic : «c’est la France, c’est la boss»

Marca évoque toujours les «Quatre Grands», et parle d’«un supplice» pour la Suède. «L’équipe de Deschamps domine la compétition et quiconque tentera de l’arrêter devra se battre, tant sa supériorité, grâce notamment à ses quatre attaquants, est actuellement presque insultante». AS aussi y va aussi de sa remarque un poil résignée, reconnaissant la grande qualité de jeu des hommes de Didier Deschamps. «On pourrait accuser la France d’abuser de sa position dominante. Elle a offert une heure de football étincelant face à la Suède». «Dembélé, Olise et Mbappé, les mousquetaires invincibles», conclut la publication.

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Zlatan Ibrahimovic est lui aussi impressionné par ces Bleus dont il n’a vu «aucune faiblesse». Il a surtout été impressionné par Michael Olise. «Chaque joueur offensif peut gagner le match à lui seul… Olise n’a pas marqué mais a fait des passes décisives. Il a une vision que Mbappé et Dembélé n’ont pas. Ils ont d’autres qualités», assure le Suédois, pas mécontent de la performance de siens. «La Suède a réalisé 15/20 bonnes premières minutes avant de perdre son organisation, défensive notamment. Ils ont eu du courage tout de même en revenant à une défense à 4 et en alignant deux attaquants de pointe. C’était la meilleure façon de faire selon moi mais en face, c’est la France, c’est la boss».