Chelsea : Sassuolo retire l'option de rachat de Jeremie Boga

Arrivé l'an dernier à Sassuolo, Jeremie Boga a mis du temps à s'imposer définitivement, mais cette saison il est bien lancé. L'ailier international ivoirien de 23 ans s'amuse dans les défenses de Serie A et n'a eu de cesse de monter en puissance avec 8 buts et 4 passes décisives en 24 matches de championnat. Excellent dribbleur, le natif de Marseille plaît a plusieurs équipes comme le Napoli, l'AS Roma, l'Atalanta, le Stade Rennais, le Borussia Dortmund ou encore le Séville FC, qui sont sur le coup.

Cependant, Sassuolo a toujours l'intention de conserver le joueur une saison supplémentaire et s'active en ce sens. Le club neroverdo a donc négocié avec Chelsea qui détient un droit de rachat afin de le retirer selon les informations de Sky Sport. Acheté pour 5,5 millions d'euros, Jeremie Boga aurait pu revenir à Chelsea contre 8 millions d'euros. En mettant un peu plus de 2,5 millions d'euros pour retirer cette clause, Sassuolo va ainsi s'assurer une belle plus-value. Le Napoli a d'ailleurs préparé une offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros pour signer le joueur.