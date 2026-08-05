L’OM va changer d’équipementier

L’OM s’apprête à vivre ses deux dernières saisons avec Puma. Équipementier du club depuis 2018 et la fin d’adidas, le contrat ne sera pas renouvelé lorsque celui-ci prendra fin à l’issue de la saison 2027/2028. Ce n’est donc pas encore pour tout de suite mais c’est déjà acté, selon RMC Sport.

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Pour lui succéder, adidas fera son grand retour. La marque aux trois bandes est historiquement associée aux grandes heures phocéennes pour avoir été l’équipementier entre 1974 et 2018 (avec un trou entre 1994 et 1996). Bernard Tapie et Robert-Louis Dreyfus, anciens présidents de l’OM, ont également été les patrons de l’entreprise allemande. Les détails de ce futur contrat n’ont pas encore fuité.