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Serie A : la Juventus enchaîne contre Parme

Par Kevin Massampu
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp
Juventus 2-0 Parme

Deux sur deux pour la Juventus cette saison en Serie A. Après son court succès à Frosinone (0-1), la formation turinoise entraînée par Luciano Spalletti s’est imposée contre Parme (2-0), ce samedi, pour son premier match à domicile de la saison. Malgré la présence de plusieurs ex-pensionnaires de Ligue 1 en attaque dans le XI de départ (Boga, Kolo Muani, David), c’est finalement du banc qu’est arrivée la solution. 

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À la 62e minute, Nicolás González ouvrait la marque pour les Bianconeri, cinq minutes seulement après son entrée en jeu. Il était ensuite copié par le milieu de terrain néerlandais Teun Koopmeiners (88e), en fin de partie. Avec ce deux sur deux, la Juventus occupe la deuxième place du classement, derrière l’AC Milan. Avec ce deuxième revers en autant de matchs disputés, Parme et Carlos Cuesta sont 17es.

Pub. le - MAJ le
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