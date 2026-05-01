OM : Himad Abdelli absent contre Nantes

L’OM se déplace à Nantes ce samedi (15h) dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Une victoire est impérative pour conserver une chance de qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Ce match aura lieu sans Himad Abdelli. Le milieu de terrain algérien ne devrait pas être convoqué d’après RMC.

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On ne connaît pas encore les raisons de cette absence mais il y a fort à parier que ce sont les conséquences de l’après-match contre Nice le week-end dernier. Beye avait pointé du doigt l’attitude de l’ancien Angevin. D’après nos informations, le ton est même monté entre les deux hommes. Paixao et Gouiri seront en revanche du voyage à Nantes.