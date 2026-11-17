Véritable taulier du Napoli depuis son arrivée en 2021, Frank Anguissa ne cesse de s’affirmer de l’autre côté des Alpes. Avec un bilan impressionnant de 185 matches, 16 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international camerounais de 31 ans s’est imposé comme un cadre incontournable de la formation transalpine. L’ancien Marseillais, qui a été élu 2 fois joueur du mois en Serie A pour la saison 2025-26, a déjà pris part à huit rencontres cette saison sous le maillot napolitain, trouvant même le chemin des filets à une reprise. Des performances de qualité et une régularité exemplaire qui confirment son statut d’élément absolument essentiel dans l’entrejeu du bouillant club italien.

La suite après cette publicité

Lié aux Partenopei jusqu’en juin 2027, le natif de Yaoundé voit logiquement son nom agiter le marché des transferts à l’approche de la fenêtre hivernale. Ce mardi matin, la presse transalpine a d’ailleurs allumé une énorme mèche en affirmant que le joueur se tenait prêt à rallier l’Olympique de Marseille dès cet hiver pour y faire un retour fracassant. Pourtant, selon nos informations, la réalité de ce dossier est radicalement différente. À un peu plus de six mois de la fin de son contrat, le puissant milieu de terrain reste pleinement focalisé sur ses objectifs avec le Napoli. Ayant d’excellents rapports avec son président Aurelio De Laurentiis, son coach Massimiliano Allegri et les supporters azzurri, Zambo Anguissa n’est pas homme à abandonner sa formation en cours de saison. Ce dernier compte bien poursuivre et finir sereinement sa belle aventure avec les napolitains.