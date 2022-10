Séville FC : les premiers travaux de Jorge Sampaoli prennent forme

La suite après cette publicité

Son retour avait fait énormément parler en Andalousie. Déjà, parce que son prédécesseur Julen Lopetegui était très apprécié par le public andalou. Certes, en tant que coach, il faisait logiquement partie des principaux responsables du mauvais début de saison de l'équipe, mais les supporters pointaient surtout du doigt la direction et Monchi. Après un mercato plutôt médiocre, où l'équipe ne s'est pas renouvelée après une deuxième partie de saison dernière compliquée et le départ de plusieurs joueurs majeurs dont la charnière Koundé-Diego Carlos, le coach basque n'avait pas forcément les moyens de vraiment mieux faire selon beaucoup d'observateurs. Et le retour du coach argentin, dont la première étape ne s'était pas conclue de la meilleure des manières puisqu'il avait fait le forcing pour partir et rejoindre la sélection argentine, n'a pas été vraiment apprécié...

Autant dire que le contexte n'était pas facile à appréhender pour celui qui avait quitté l'OM quelques semaines auparavant. Les résultats ne sont d'ailleurs pas exceptionnels sur le papier, bien qu'un peu meilleurs que ceux d'avant son arrivée. Deux victoires, trois matchs nuls et une défaite en six rencontres toutes compétitions confondues, en ayant tout de même affronté des rivaux du niveau du Real Madrid, du Borussia Dortmund et de l'Athletic. Une chose sur laquelle tout le monde semble unanime en revanche, c'est sur le fait que cette équipe a retrouvé du mordant. Alors qu'elle semblait apathique et bien morne lors des premières rencontres de la saison, on a retrouvé une écurie compétitive, agressive et difficile à manoeuvrer. C'est déjà un grand pas en avant.

La tête plus que les pieds

Il faut dire que depuis son arrivée, c'est surtout sur le plan mental que ça a changé dans les rangs andalous. Depuis son premier entraînement, Jorge Sampaoli a d'ailleurs insisté sur le côté mental, plus que le physique et le tactique. Son objectif a été - et est toujours - de redonner confiance aux joueurs, et de leur faire retrouver le plaisir d'avoir le ballon entre les pieds. « Je ne veux pas d'une équipe qui court derrière le ballon », confiait-il après son premier match, un 1-1 face à l'Athletic. Surtout qu'il estime qu'avec des profils comme Suso, Papu Gomez ou Oliver Torres, il a de quoi mettre en place un jeu plus basé sur la possession.

Sur le plan tactique, c'est encore un peu flou justement, puisqu'il a régulièrement changé de système. Là aussi, ça choque complètement avec ce qu'avait l'habitude de mettre en place Lopetegui, qui ne troquait jamais son 4-3-3 contre d'autres compositions. En moins d'un mois, le tacticien argentin a ainsi déjà testé du 3-5-2, du 4-4-2 et même un 4-3-3 avec un faux neuf, comme face au Real Madrid, où Isco a joué en pointe contre son ancien club. Clairement, de ce côté là, Sampaoli donne encore la sensation d'expérimenter et de tester différents systèmes en plus des qualités de ses joueurs. Il faut dire que c'était plutôt prévisible, n'ayant pas eu de présaison pour pouvoir juger et analyser tout ce beau monde. On assiste presque à des configurations de matchs amicaux pour le moment, avec énormément de rotations et de changements tactiques, même en cours de match.

Sampaoli fait déjà des siennes

Certains joueurs semblent tout de même avoir bénéficié de ce changement de coach, à l'image de joueurs comme le Papu Gomez et Oliver Torres, qui s'annoncent très importants avec Sampaoli, ce qui n'était pas toujours le cas avant. De même pour Erik Lamela, et le défenseur central brésilien Marcao, qui n'avait pas joué la moindre minute avant l'arrivée de l'Argentin, notamment parce qu'il serait arrivé en surpoids et a connu divers pépins physiques. L'ancien de Galatasaray s'est très vite imposé comme un élément clé dans la charnière centrale du natif de Casilda. Et si les qualités de Sampaoli peuvent plaire ou déplaire, une chose est sûre, c'est un sacré personnage.

Depuis son retour dans le sud du pays de Cervantes, il n'a pas hésité à secouer ses nouveaux joueurs. Assez loin d'un Lopetegui qui avait un management un peu plus paisible, bien moins effusif et excentrique. Frôlant la bipolarité parfois, puisque Sampaoli a été vu engueulant ses joueurs avec énormément de véhémence, tout comme les caméras des médias du club l'ont filmé en train de fêter la victoire face à Mallorca, sa première depuis son retour, comme s'il s'agissait d'un sacre final en Ligue des Champions. Il semble, du moins de ce qui transparait dans les médias locaux, un peu moins à cheval sur certains points qu'avant, notamment concernant les séances vidéos et les séances de travail tactique interminables. Tout comme il est un peu plus discret en dehors des terrains. Quoi qu'il en soit, il a encore du pain sur la planche pour remettre Séville sur le droit chemin, mais ses débuts sont plutôt encourageants !