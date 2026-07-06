Coupe du Monde 2026 : la Belgique s’étonne de la disparition d’une règle FIFA en pleine réunion

À quelques heures du match des Diables Rouges face aux États-Unis dans cette Coupe du Monde 2026, la Fédération belge a été surprise lors de la traditionnelle réunion de coordination organisée par la FIFA. Comme avant chaque rencontre, les deux sélections assistent à une présentation du règlement, mais les représentants belges ont constaté une absence inhabituelle dans le document projeté : la page consacrée aux suspensions automatiques n’apparaissait plus, contrairement aux réunions précédentes…

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Une anomalie immédiatement signalée par le team manager belge aux instances de la FIFA, sans obtenir de réponse claire selon la DH. Cette disparition interroge d’autant plus que la RBFA conteste toujours la décision liée à la suspension du joueur américain Balogun, finalement autorisé à jouer contre la Belgique malgré un carton rouge reçu au tour précédent. La fédération belge étudie désormais les voies de recours possibles, pouvant aller jusqu’au Tribunal Arbitral du Sport.