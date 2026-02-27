Le témoignage bouleversant d’un autre footballeur rescapé de Crans Montana

En une nuit, le jeune homme de 19 ans a vu sa vie basculer. Hugo Hare, actuellement sous les couleurs de Quevilly-Rouen-Métropole en National, a été gravement blessé lors de l’incendie qui a ravagé le fameux bar de Crans-Montana en Suisse au Nouvel An. Actuellement hors de danger, mais sous le choc, le jeune joueur de l’équipe réserve poursuit une longue convalescence après avoir été brûlé à 30% du corps et avoir subi neuf greffes. « Physiquement ça va de mieux en mieux, même si les douleurs persistent parce que la cicatrisation est très longue. J’ai été brûlé aux deux mains, j’ai la moitié de l’oreille qui a fondu », a-t-il déclaré au journal télévisé de TF1. Hospitalisé un mois et demi en réanimation, le Rouennais a énormément souffert, sans vraiment se rappeler des faits survenus en Suisse. « Je n’ai aucun souvenir des deux premières semaines. Avant d’être brûlé, je n’aurais jamais imaginé qu’une douleur comme ça puisse exister ».

Présent dans ce bar avec sa petite amie, il a eu le joli réflexe de la protéger. « C’est soit je m’en vais et je vis, soit je fais quelque chose pour elle. Je n’ai pas réfléchi, je me suis mis sur elle pour la protéger du feu. Les cris se sont transformés en silence, comme si la mort venait toquer à la porte, c’était l’apocalypse ». Tout compte fait, sa copine s’en est sortie avec des blessures légères, tandis que lui a porté plainte contre X pour comprendre le pourquoi du comment les issues de secours étaient fermées ce jour-là. Ce témoignage, bouleversant et une nouvelle fois poignant, fait d’ailleurs écho à celui de Tahirys Dos Santos, le joueur du FC Metz, également brûlé à 30% avec sa compagne ce même soir.