Dunkerque a tenté le coup Seydou Doumbia !

Dunkerque fait partie des chanceux. L'arrêt prématuré des championnats français n'empêchera pas les promotions et relégations des deux premiers et derniers, seuls les clubs pouvant espérer les barrages étant finalement laissés de côté. Le club du nord de la France aura donc l'occasion de découvrir la Ligue 2 la saison prochaine et il compte bien se renforcer pour bien y figurer.

Comme raconté par RMC, la formation française a tenté un gros coup en contactant Seydou Doumbia, 32 ans. L'attaquant ivoirien a souvent été sur les tablettes de clubs français, dont l'OM, et a notamment évolué au CSKA Moscou et à l'AS Roma. Il est libre depuis la fin de son aventure à Sion, où il avait inscrit 5 buts en championnat cette saison. Malheureusement, malgré un intérêt réciproque, Doumbia ne signera pas à Dunkerque, en raison d'écarts trop importants sur le plan salarial.