La presse mondiale supporte le Maroc, l'Angleterre dézingue Harry Kane

La sensation Maroc

Le journal espagnol Marca a l'air plutôt ravi de la qualification historique du Maroc en demi-finales d’une Coupe du Monde. C’est surtout, la première équipe africaine de l’histoire à atteindre le dernier carré de la compétition. Cette équipe est « l’étoile du Mondial » comme le titre le journal. On peut voir les Lions de l’Atlas en pleine célébration à la Une de tous les journaux du Monde. Les journalistes d’AS et de La Gazzetta dello Sport sont émerveillés par cette surprenante équipe. Pour certains, on imagine déjà même une potentielle finale. Le journal qatari Gulf Times parle de cette éventualité dans son édition du jour. Même son de cloche au Brésil où on s’enflamme pour Hakim Ziyech, Yassine Bounou, Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat. En tout cas au Maroc, cette victoire est une « fierté ». « Dans les quatre coins du continent africain, du monde arabe et Islamique, les Lions de l’Atlas avaient derrière eux des millions de supporters, qui ont vécu chaque moment du match contre le Portugal avec la même intensité que celle du peuple marocain à Casablanca, Rabat ou dans d’autres villes du Royaume » peut-on lire à la Une du Matin. Mais comme le rappelle Hoy au Brésil, la fête pourrait vite se terminer, car au prochain tour, il faudra se frotter aux champions du Monde en titre.

Le bouc émissaire Harry Kane

« C’est fini pour l’Angleterre. Encore. » titre le Sunday Times. Le journal regrette que les Three Lions échouent toujours si proche du carré final. Puis, au pays de Sa Majesté, on voit partout la photo du penalty complètement raté d’Harry Kane, qui aurait pu égaliser. Pas mal de tabloïds ont révisé leurs cours de Français ce matin. « Au revoir Qatar », écrit le Daily Express, « Merde ! », s’exclame le Daily Star. Le Mirror, dans son édition du jour, parle surtout des supporters anglais qui ont eu le cœur brisé par l’échec de l’équipe nationale. Et les journalistes du pays ont déjà trouvé le responsable : Harry Kane. Beaucoup estiment qu’il a raté de nombreuses occasions tout faite et surtout, le penalty. L’arbitre de la rencontre est aussi sous le feu des critiques. Declan Rice, Harry Maguire et des analystes anglais condamnent ses choix. De leur point de vue, l’arbitre a oublié de siffler un autre penalty.

Manuel Neuer gravement blessé

En Allemagne, on craint le pire pour le gardien iconique de la sélection, Manuel Neuer. Le portier du Bayern a annoncé hier, via son compte Instagram, s'être cassé la jambe en faisant du ski. Il voulait « se vider la tête » après l'élimination précoce de l'Allemagne à la Coupe du monde. Et c’est déjà acté, l'homme aux 478 matches de Bundesliga va rater le reste de la saison, et donc la double confrontation contre le PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions. Une tragédie pour les supporters bavarois. Pour l'instant, la direction munichoise serait déjà en quête d’un remplaçant pour cet hiver. Mais ce nouveau recrutement pourrait devenir à plus long terme, car, comme le craignent les journalistes de Bild et Kicker, Neuer pourrait décider de mettre fin à sa carrière. Le gardien de 36 ans a déjà tout gagné dans sa carrière. La dernière désillusion avec sa sélection pourrait le pousser à raccrocher les gants. Toutefois, il manque un Euro à son palmarès et la prochaine édition, c’est en Allemagne. Du coup, au pays, on espère qu’il a choisi cette compétition comme son dernier défi.