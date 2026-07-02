Le nouveau DG de LFP Media va devoir se battre pour McDonald’s

Nouveau directeur général de la filiale commerciale de la LFP, Olivier Bramly a du pain sur la planche. En effet, comme indiqué par L’Equipe, le successeur de Nicolas de Tavernost va devoir convaincre McDonald’s de prolonger le partenariat mis en place. Pour rappel, la célèbre chaîne de restauration rapide américaine accole son nom à celui de la Ligue 1 depuis deux saisons.

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Alors qu’un contrat de trois ans pour un montant record de 30 millions d’euros annuels arrive à terme en juin 2027, Olivier Bramly a engagé des discussions mais ces dernières n’ont, pour l’heure, mené à rien. En effet, le géant de la restauration rapide estime payer trop cher pour ce contrat et n’a pas, pour l’instant, prolongé son bail. Par ailleurs, le nouveau dirigeant va également devoir s’activer pour préparer un appel d’offres télé pour la période 2029-2034.