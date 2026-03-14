PL : Arsenal crucifie Everton en fin de match, Chelsea chute contre Newcastle

Pour le compte de cette 30e journée de Premier League, Arsenal — leader du championnat — recevait Everton (8e) à l’Emirates Stadium ce samedi. Après leur succès face à Brighton il y a dix jours (0-1), les Gunners pouvaient se rassurer face à un adversaire du milieu de tableau. De plus, les hommes de Mikel Arteta restaient sur trois victoires lors de leurs quatre dernières rencontres en championnat. En face, les Toffees avaient fait le job face à Burnley la semaine passée (2-0) et voulaient donc renverser l’infatigable canonnier, et ce, avec de réelles intensions à l’extérieur. Cependant, dès l’entame, ce sont bien les locaux qui ont eu la possession du ballon. Petit à petit, leurs adversaires ont ensuite tenté des assauts (18e, 33e), sans trouver la faille. Au retour des vestiaires, les changements n’ont rien apporté. Les deux équipes sont restées vigilantes, notamment lors des contre-attaques. Alors que tout semblait perdu pour Arsenal, un Viktor Gyökeres opportuniste a mis les siens devant (1-0, 90e), avant que Max Dowman, âgé de 16 ans, inscrive le second but en fin de match (2-0, 90+7). Le leader empoche trois points savoureux et se retrouve provisoirement à dix longueurs de Manchester City, Everton reste huitième.

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Dans le même temps, Chelsea (5e) affrontait Newcatsle (11e) dans son antre. Les Blues devaient s’imposer pour rester dans le top 5, surtout après leur superbe performance contre Aston Villa (1-4). En face, les Magpies arrivaient dans la capitale pour créer la surprise face aux Londoniens. Contre toute attente, ce sont d’ailleurs les hommes d’Eddie Howe qui ont ouvert le score après le quart d’heure de jeu (0-1, 18e). Dépassée, la défense alignée par Liam Rosenior a laissé des espaces et Joe Willock a pu envoyer un cadeau vers Anthony Gordon. L’attaquant a donc poussé le ballon au fond des filets (0-1, 18e). Chelsea a ensuite essayé de prendre le dessus, avec dix tentatives dans le premier acte, mais les locaux sont rentrés bredouilles à la pause. Puis dans le second acte, le buteur a cru obtenir un penalty (57e), tout comme Cole Palmer (63e) mais le score n’a plus bougé. Chelsea perd gros à domicile, mais reste bien cinquième. Son adversaire du jour ramène trois points et grimpe à la huitième place au classement.