EdF : Adrien Truffert pose sa candidature pour la Coupe du Monde

Auteur d’une très belle première saison en Premier League sous les couleurs de Bournemouth (35 matchs toutes compétitions confondues, 1 but, 3 passes décisives), Adrien Truffert veut croire en ses chances de retrouver la sélection. Dans un entretien accordé à l’émission l’After Football Club sur RMC, le latéral gauche de 24 ans a réaffirmé ses ambitions à moins de deux mois du Mondial, lui qui avait connu une sélection en septembre 2022 face au Danemark suite au forfait de Lucas Digne.

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«Aucun joueur ne refuserait l’équipe de France. Tout joueur qui joue dans un championnat majeur et qui performe plus ou moins l’a dans un coin de la tête, confie l’ancien Rennais, révélation française de son club cette saison aux côtés d’Eli-Junior Kroupi. Si des belles choses doivent arriver, elles passeront par les performances en club. Je suis 100% focus sur Bournemouth. Je ne commence pas un match en me disant 'il faut que je sois performant pour l’équipe de France’. Il ne faut pas se fixer de limites. Mais si l’équipe de France m’appelle, je répondrai présent.» Le natif de Liège devra faire face à la concurrence de Théo Hernandez et Lucas Digne, a priori les deux grands favoris pour participer à la Coupe du Monde. Derrière, d’autres joueurs postulent également, à l’image de Matthieu Udol, bluffant avec Lens cette saison.