Coupe du Monde 2026 : le message d’excuses de Jude Bellingham

Ce mercredi, l’Angleterre est tombée de haut en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Menant 1-0 juste après la pause fraîcheur, l’équipe de Thomas Tuchel s’est inclinée 2-1 contre l’Argentine avec des buts d’Enzo Fernandez et Lautaro Martinez. Déçu de cette issue, le milieu anglais Jude Bellingham a partagé sa tristesse.

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«Nous sommes tristes. Je voulais faire partie de l’équipe d’Angleterre qui y est enfin parvenue. Être ici à dire aux fans les mêmes choses qu’ils ont probablement entendues pendant des années et des années, c’est vraiment déchirant. Je suis désolé», a confié le joueur du Real Madrid, auteur de 6 buts dans la compétition.