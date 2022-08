Serie A : l'AC Milan accroché par Sassuolo

La 4e journée de Serie A débutait ce mardi avec un joli duel entre l'AC Milan (2e) et Sassuolo (13e). Une rencontre entre deux acteurs majeurs de la Serie A sur les dernières années où les Rossoneri ont pris le contrôle des opérations dans un premier temps. Rafael Leao par trois fois amenait le danger (8e, 12e et 13e) avant que Brahim Diaz déclenche du droit (16e). Mais alors qu'on voyait les Lombards dérouler, Sassuolo a parfaitement su répondre. Provoquant sur la gauche de la surface, Georgios Kyriakopoulos poussait Alexis Saelemaekers à la faute et obtenait un penalty (21e). Frappé sur la gauche par Domenico Berardi, il était repoussé par Mike Maignan (22e). Sassuolo montait ensuite en puissance grâce à son pressing et une tête de Davide Frattesi mettait Mike Maignan à contribution (45e +2).

En seconde période, Milan essayait de réagir avec notamment un bon mouvement mal conclu par Brahim Diaz (49e) puis Sassuolo a connu un coup dur avec la sortie de Domenico Berardi sur blessure (52e). Milan lançait Charles De Ketelaere, Junior Messias et Sandro Tonali (57e) pour impulser une autre dynamique. Cela fonctionnait puisque les Milanais se rapprochaient doucement des buts d'Andrea Consigli. Néanmoins, dans les trente derniers mètres c'est plus compliqué de trouver les solutions, surtout contre une équipe de Sassuolo capable de faire mal avec de belles séquences de jeu. Rafael Leao a eu une nouvelle opportunité en fin de match (90e +4) mais Andrea Consigli s'est interposé. Finalement, on se quitte sur un match nul et vierge (0-0) qui est assez logique. Avec ce résultat, Milan s'empare provisoirement de la tête de la Serie A.