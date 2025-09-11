Menu Rechercher
Serie A

AC Milan : Adrien Rabiot va déjà jouer son premier match

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Adrien Rabiot et Roberto De Zerbi @Maxppp
Milan Bologne

Adrien Rabiot (30 ans) est un joueur de l’AC Milan. Le Français est arrivé ce jeudi matin en Lombardie, où il a été accueilli par des supporters. Après avoir dit quelques mots, le Duc a filé au centre d’entraînement pour participer à une première séance et faire le point avec le staff sur son état physique.

La Gazzetta dello Sport révèle d’ailleurs qu’il va participer à son premier match dès dimanche. Ce sera à domicile face à Bologne. A priori, il devrait débuter sur le banc et entrer en jeu durant le match, lui qui n’aura participé qu’à 3 entraînements avec ses nouveaux coéquipiers.

