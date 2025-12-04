LdC : le Barça refuse les supporters de l’Eintracht Francfort

Dans le cadre du match de Ligue des Champions entre le Barça et l’Eintracht Francfort qui se déroulera au Camp Nou mardi prochain, le club catalan a réalisé un communiqué où il explique que le club réservera toutes les places disponibles exclusivement à ses membres pour ce choc de C1. Effectivement, cette décision a été prise afin de garantir la sécurité des supporters barcelonais et d’éviter la répétition de l’incident d’avril 2022… Le FC Barcelone jouait contre l’Eintracht Francfort en quart de finale retour de C3 et le match était censé se dérouler à domicile, cependant près de 30 000 supporters de l’Eintracht ont réussi à obtenir des billets, faisant de ce dernier un match presque à domicile pour les Allemands.

« Par cette mesure, le Club accorde la priorité absolue à ses membres, pilier fondamental de l’organisation, et garantit que le stade deviendra un lieu de fête et de soutien exclusivement réservé aux supporters du Barça. Il est important de rappeler que la prévente réservée aux membres du club a débuté hier et que seuls ceux qui pourront justifier de leur adhésion pourront acheter des billets pour ce match. Cette mesure témoigne de l’engagement du Club à récompenser la fidélité de ses membres et à lutter contre la revente et la fraude, garantissant ainsi que les billets parviennent aux véritables supporters du Barça », est indiqué dans le communiqué du Barça.