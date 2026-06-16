EdF : la petite phrase de Didier Deschamps sur l’avenir de Michael Olise

L’avenir de Michael Olise est dans tous les esprits. Sous contrat avec le Bayern Munich, l’ailier droit est dans le viseur de tous les grands clubs européens, à commencer par ceux de Premier League, le Real Madrid et le PSG. Le géant allemand a déjà prévenu qu’il ne serait pas vendeur. Ce sera compliqué de le sortir de Bavière où il se sent bien.

La suite après cette publicité

D’après Didier Deschamps, interrogé par Bild à ce sujet, l’international français aurait tout intérêt à rester dans son club. «L’entraîneur Vincent Kompany a également joué un rôle déterminant dans l’ascension fulgurante de Michael. Il a réalisé une saison exceptionnelle sous sa direction, faisant preuve d’efficacité, de caractère et de personnalité. Il continuera à briller s’il reste au Bayern Munich». Le message est passé.