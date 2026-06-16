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EdF : la petite phrase de Didier Deschamps sur l’avenir de Michael Olise

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rayan Cherki et Michael Olise en équipe de France @Maxppp

L’avenir de Michael Olise est dans tous les esprits. Sous contrat avec le Bayern Munich, l’ailier droit est dans le viseur de tous les grands clubs européens, à commencer par ceux de Premier League, le Real Madrid et le PSG. Le géant allemand a déjà prévenu qu’il ne serait pas vendeur. Ce sera compliqué de le sortir de Bavière où il se sent bien.

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D’après Didier Deschamps, interrogé par Bild à ce sujet, l’international français aurait tout intérêt à rester dans son club. «L’entraîneur Vincent Kompany a également joué un rôle déterminant dans l’ascension fulgurante de Michael. Il a réalisé une saison exceptionnelle sous sa direction, faisant preuve d’efficacité, de caractère et de personnalité. Il continuera à briller s’il reste au Bayern Munich». Le message est passé.

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