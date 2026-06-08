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Coupe du Monde

CdM 2026 : un joueur de l’Algérie pense pouvoir battre Messi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
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L’Algérie commencera sa Coupe du Monde par un véritable choc puisqu’elle défiera l’Argentine de Lionel Messi. Un match de prestige face aux tenants du titre qu’Ibrahim Maza attend de pied ferme. Dans des propos relayés par DZ Foot, le joueur du Bayer Leverkusen pense que son équipe a les moyens de battre les Albicelestes.

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« Nous devons faire une bonne Coupe du Monde. Le premier match contre l’Argentine est très important. C’est une équipe qui provoque beaucoup, mais nous devons garder notre calme, réfléchir et bien les observer. (…) Nous battrons Messi, Inch’Allah ». Rendez-vous le 17 juin pour savoir si les Fennecs arriveront ou non à battre les champions du monde en titre.

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