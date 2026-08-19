La FFF répond fermement aux accusations d’Abdeslam Ouaddou

La FFF est sortie du silence après les critiques d’Abdeslam Ouaddou, recalé à deux reprises à l’entrée du Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF). L’actuel entraîneur des Orlando Pirates avait notamment estimé dans L’Équipe que le football français devait « colorer un peu plus les entraîneurs », laissant entendre que ses origines avaient pu jouer dans ses échecs pour intégrer la formation. Une accusation fermement rejetée par la Fédération. « Non seulement ça ne répond pas à nos valeurs fondamentales, mais ce serait contre-productif », a répondu Laurent Chatrefoux, membre de la Direction technique nationale et responsable du BEPF. Ce dernier assure que les candidats sont évalués sur leur parcours et leurs prestations, « quels que soient leurs origines et leurs profils ». Environ 40 personnes candidatent chaque année pour seulement dix places, attribuées notamment après deux épreuves orales devant un jury de professionnels.

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La Fédération dit comprendre la déception de l’ancien défenseur franco-marocain, mais rejette catégoriquement son argumentaire. « On comprend sa frustration, mais pas les arguments », insiste Laurent Chatrefoux, rappelant qu’Ouaddou a déjà obtenu son BEF et son DES sous l’égide de la FFF « sans aucun problème ». Jacky Bonnevay, formateur au BEPF et ancien proche d’Ouaddou à Nancy, s’est également dit « un peu surpris par ses déclarations », tout en soulignant la réussite actuelle de l’entraîneur à l’étranger. Pour répondre aux soupçons de discrimination, la FFF met enfin en avant « la diversité et la mixité » qui constituent, selon elle, l’une des forces historiques du football français.