PSG : Marquinhos souligne la mentalité parisienne après le nul contre Lille

Malmené pendant une grande partie de la rencontre, le Paris Saint-Germain a encore trouvé les ressources pour éviter la défaite sur la pelouse de Lille (2-2), ce vendredi, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Menés 2-0, les Parisiens ont renversé la fin de match grâce à Vitinha (90e+1), avant que Marquinhos n’arrache l’égalisation de la tête dans les dernières secondes (90e+5). Après la rencontre, le capitaine parisien soulignait la forte mentalité parisienne.

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« Le point fort du début de saison, c’est la mentalité, a-t-il indiqué sur Ligue 1+. Même si on sait qu’on est loin de notre 100%. Ce sont des matchs très difficiles, face à des équipes de niveau Champions League. On prend des buts qu’on ne doit pas prendre, mais avec notre mentalité on arrive à décrocher quelque chose. C’est des points qui vont compter beaucoup en fin de championnat.* »