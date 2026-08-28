Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

PSG : Marquinhos souligne la mentalité parisienne après le nul contre Lille

Par Kevin Massampu
1 min.
Marquinhos célèbre son but face à l'Atalanta @Maxppp
Lille 2-2 PSG

Malmené pendant une grande partie de la rencontre, le Paris Saint-Germain a encore trouvé les ressources pour éviter la défaite sur la pelouse de Lille (2-2), ce vendredi, lors de la deuxième journée de Ligue 1. Menés 2-0, les Parisiens ont renversé la fin de match grâce à Vitinha (90e+1), avant que Marquinhos n’arrache l’égalisation de la tête dans les dernières secondes (90e+5). Après la rencontre, le capitaine parisien soulignait la forte mentalité parisienne.

La suite après cette publicité

« Le point fort du début de saison, c’est la mentalité, a-t-il indiqué sur Ligue 1+. Même si on sait qu’on est loin de notre 100%. Ce sont des matchs très difficiles, face à des équipes de niveau Champions League. On prend des buts qu’on ne doit pas prendre, mais avec notre mentalité on arrive à décrocher quelque chose. C’est des points qui vont compter beaucoup en fin de championnat.* »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marquinhos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier