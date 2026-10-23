Manchester United : Julian Nageslmann et Eddie Howe préviennent déjà le vestiaire

Les prises de parole de Lisandro Martínez et Bruno Fernandes ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. D’après les informations de The Telegraph, les entraîneurs ciblés par Manchester United en cas d’éviction de Michael Carrick estiment que certains joueurs sont « trop bavards » et « devraient être remis à leur place ». Après la défaite contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions (2-0), Martínez avait sèchement taclé la direction mancunienne suite à un mercato estival jugé insuffisant.

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Une semaine plus tard, Fernandes a également pris la parole pour critiquer indirectement la tactique de Michael Carrick, en marge du revers à Côme en C1 (4-1). Si le technicien anglais - qui a livré un énorme cri du cœur ce vendredi - sera sur le banc des Red Devils contre Bournemouth dimanche en Premier League, rien ne garantit qu’il le sera après le coup de sifflet final. Toujours selon The Telegraph, Julian Nagelsmann est ouvert à des discussions en cas d’approche de Manchester United, tout comme Eddie Howe.