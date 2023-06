Dani Alves donne sa première interview en prison

Cela fait maintenant plus de 5 mois que l’ancien international brésilien Dani Alves réside dans le complexe pénitentiaire de Brians (Barcelone). Toujours dans l’attente de son procès lié aux accusations de viol dont il fait l’objet depuis janvier, l’ex-joueur de 40 ans s’est exprimé pour la première fois au cours d’un entretien réalisé avec le journal La Vanguardia en prison. Bien qu’il ait changé de versions à plusieurs reprises ces derniers mois, l’ancien joueur du Barça continue de clamer à cor et à cri son innocence.

«J’ai décidé de donner cette première interview depuis que je suis ici afin que les gens sachent ce que je pense. Faites-leur savoir l’histoire que j’ai vécue ce matin-là dans cette salle de bain. À ce moment, je m’étais présenté au poste de police pour clarifier ce qui s’était passé. L’histoire a été racontée avec un récit effrayant de peur et de terreur, mais elle (la présumée victime) sait ce qui s’est passé, a indiqué Dani Alves avant de justifier ses changements de version successifs. Si quelqu’un a déjà vraiment aimé, s’il a connu le véritable amour comme moi, il saura que pour garder cet amour, on fait n’importe quoi. Et j’ai menti. J’avais peur de perdre Joana (Sanz) et c’est pour ça que j’ai menti et changé. J’ai voulu témoigner à nouveau et dire la vérité. Tout ce que je vis est un cauchemar. J’espère qu’un jour ça finira.»

