Uruguay : Enzo Francescoli valide l’arrivée de Marcelo Bielsa

Véritable légende de l’Uruguay, Enzo Francescoli s’est montré ravi de la future arrivée de Marcelo Bielsa à la tête de la sélection uruguayenne : «J’aime cette idée parce que je pense que l’Uruguay peut générer une autre dynamique. Il a de bons joueurs, le Maestro Tabárez a beaucoup fait grandir la sélection ces dernières années, mais je pense qu’aujourd’hui les joueurs et l’équipe ont besoin d’avoir plus de dynamisme et de prendre des risques», a déclaré celui qui, comme Bielsa, est passé par l’Olympique de Marseille (1989-1990).

«Et je pense qu’avec Bielsa, la sélection aura ce dynamisme, je pense qu’il peut lui donner un plus à ce que l’Uruguay possède déjà, à savoir de très bons joueurs, et le football uruguayen ces derniers temps s’est caractérisé par le beau football. Ce n’est pas le meilleur, mais c’est du bon football. Je pense que ça peut lui donner un plus pour anticiper, prendre des risques, pousser, jouer. Dans le football d’aujourd’hui, si on ne joue pas, c’est très difficile», a-t-il alors conclu. Pour les derniers septiques uruguayens, le Prince a tranché et son avis pèse lourd.

