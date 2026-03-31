Roberto De Zerbi rebondit à Tottenham !

Tottenham aime décidément les anciens entraîneurs de l’Olympique de Marseille. Il y a quelques semaines, les Spurs ont décidé de confier les clés de leur équipe première à Igor Tudor. Choisi pour remplacer Thomas Frank qui était en poste depuis l’été, le Croate n’a pas vraiment fait l’affaire. En effet, il n’est pas arrivé à remettre l’équipe sur de bons rails. Elle a même continué à enchaîner les mauvais résultats et à sombrer. L’ancien entraîneur de la Juventus n’a pas été aidé par son groupe, qu’il s’est mis à dos lors du match de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid.

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En effet, son choix de sortir Kinsky du terrain très rapidement n’a pas été du goût de tout le monde. Sans cesse remis en question dans la presse, Tudor était annoncé sur le départ tous les jours ou presque. Au final, il a quitté le club d’un commun accord, lui qui a perdu son père quelques jours plus tôt. Dans son communiqué de presse, Tottenham a ajouté que « des informations concernant la nomination d’un nouvel entraîneur principal seront communiquées en temps voulu ». Mais il n’a pas fallu patienter très longtemps pour que des informations soient diffusées dans la presse.

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De Zerbi revient en Premier League

En concurrence avec Mauricio Pochettino, qui ne pouvait prendre les commandes de l’équipe qu’après sa mission avec l’équipe nationale américaine, Roberto De Zerbi a rapidement été annoncé comme le candidat n°1 à la succession de Tudor. Cela faisait quelques semaines déjà que son nom revenait avec insistance. Son expérience de la Premier League ou encore son style et sa philosophie de jeu intéressaient beaucoup les Londoniens, qui voyaient l’avenir à long-terme avec lui. Pendant un moment, l’Italien de 46 ans les a fait patienter. Dans l’idéal, il souhaitait reprendre une équipe en début de saison prochaine.

Mais il s’est finalement laissé convaincre par ce défi de taille, puisqu’il devra éviter la relégation aux Spurs. Tottenham a officialisé son arrivée aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse. « Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur principal de l’équipe masculine, dans le cadre d’un contrat à long terme, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail. » Libre depuis son départ de l’OM au début du mois de février, De Zerbi retrouve donc l’Angleterre, où il a connu de grands succès avec Brighton.