Quand un joueur de Bordeaux a demandé à faire du cinéma

Deuxième du classement de Ligue 2, Bordeaux est plus que jamais en course pour remonter en Ligue 1, même si les Girondins ne comptent qu’un point d’avance sur Sochaux. A la fin de la saison, les Marine et Blanc pourraient donc retrouver le sourire après une saison 2021/2022 de l’enfer. D’ailleurs, l’humoriste Baptiste Lecaplain, qui est un fervent supporter du FCGB, a raconté une conversation hallucinante qu’il a eue avec un (ex ?) joueur du club l’an dernier.

La suite après cette publicité

« Il ne me dit pas bonjour déjà. Le mec me dit : ‘C’est toi qui est acteur?’, "Oui, bonjour". "Moi aussi je veux faire ça". "Ok". "Mais, tu sais, pas acteur avec du texte là…" "Figurant?" "Ouais, comment on fait pour être figurant?" Je lui réponds : ‘Figurant, c’est 50 balles la journée’". "Ah ouais? C’est pas beaucoup." "Mais tu veux être figurant ? Tu ne veux pas plutôt jouer au foot ?" "Non, le foot j’aime bien, mais j’aimerais bien faire ça des fois." (…) Le mec, c’est un gars qui doit planter des buts hein. Je suis sorti et je me suis dit : ‘Ce n’est pas possible’. Le mec vient me voir, on est derniers de Ligue 1, on ne met pas un pion et il me dit je veux être figurant… Mais t’es un malade mental toi ! Moi, je ne peux pas. Il y a des mecs, je ne peux pas. Quand il m’a dit ça, je savais qu’on était en Ligue 2 », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

À lire

Modeste Duku attise la convoitise !