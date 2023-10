OM-OL : la réaction incendiaire de Sidney Govou

Ce dimanche, de tristes événements ont émaillé en amont de la rencontre entre l’OM et l’OL. Alors que les joueurs et le staff lyonnais se rendaient au Vélodrome, le car de ces derniers a été pris pour cible par des supporters. A son arrivée dans l’antre phocéenne, Fabio Grosso a été touché près de l’oeil et est apparu le visage ensanglanté. Alors que des points de suture lui ont été administrés, le coach transalpin s’est plaint de vertiges et ne pouvait pas tenir son rôle sur le banc rhodanien. Pour toutes ces raisons, l’Olympico a finalement été annulé.

La suite après cette publicité

Révolté, à l’instar de presque tout le monde face à cette situation, Sidney Govou, légende des Gones, a réagi sans concession sur X : «continuons à ne rien dire,nier l’évidence,laisser des pseudos supporters faire la loi, des présidents gérer un club en fonction des tweets de leurs fans et on glissera vers un drame alors que le foot est tt sauf ça ! Mais bon.Continuons à ne pas avoir de c… !»