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Coupe du Monde

CdM 2026, Croatie : Luka Modrić établit un nouveau record à 40 ans

Par Allan Brevi
1 min.
Luka Modric @Maxppp
Croatie 2-1 Ghana
winamax
1 1.80 N 3.25 2 5.20 bonus 100€

Dans une rencontre globalement maîtrisée par la Croatie contre le Ghana (2-1), marquée par l’ouverture du score de Petar Sučić puis la réponse des Black Stars sur coup de pied arrêté avant le but décisif de Nikola Vlašić en fin de match, les Vatreni ont validé leur qualification en 16es de finale. Dans un groupe très disputé dominé par l’Angleterre, la Croatie termine deuxième et poursuit sa route dans cette Coupe du Monde 2026.

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Au cœur de ce succès croate, Luka Modrić a encore marqué l’histoire. À 40 ans et 292 jours, le capitaine a délivré une passe décisive, devenant ainsi le joueur le plus âgé à atteindre cette marque dans l’histoire de la Coupe du Monde. Une nouvelle preuve de son influence toujours intacte au plus haut niveau, alors que la Croatie continue d’avancer portée par l’expérience de son maître à jouer. Les coéquipiers de Luka Modrić affronteront le Portugal de CR7 lors du prochain tour.

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