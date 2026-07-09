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Coupe du Monde 2026 : Dembélé raconte son but contre le Maroc

Par Aurélien Léger-Moëc
Ousmane Dembélé @Maxppp
France 2-0 Maroc
winamax
1 1.60 N 3.90 2 6.50 bonus 100€

Ousmane Dembélé a inscrit son 5e but dans cette Coupe du Monde 2026, et sur M6, il est revenu sur ce but important inscrit face au Maroc, pour permettre à l’équipe de France de mener 2-0.

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« Kylian juste avant m’a dit de rester dans l’axe. Qu’on allait avoir l’opportunité en contre et c’est ce qu’il s’est passé. Il a fait une très belle course pour me laisser le champ libre. Je vois que c’est un peu ouvert et j’essaie de cadrer ma frappe et ça m’a réussi », a-t-il expliqué.

Pub. le - MAJ le
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