PSG : Yoram Zague attendu à Eupen

Nous vous le révélions il y a deux semaines, le PSG a cassé le prêt de Yoram Zague à Copenhague. L’expérience danoise n’a pas été si concluante pour le latéral droit de 19 ans, malgré des statistiques plutôt intéressantes (15 matchs joués toutes compétitions confondues, 2 buts, 1 passe décisive). Il a même pu participer à 5 rencontres de Ligue des Champions.

S’il a été rappelé, ce n’est pas pour compléter l’effectif de Luis Enrique, mais pour repartir en prêt. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Zague va cette fois prendre la direction d’Eupen où il est attendu ce jeudi. Le club belge, actuellement 7e de 2e division, fait désormais partie de la galaxie QSI après avoir été racheté début décembre.