L’OL a bouclé l’arrivée de Roman Yaremchuk !

Outre la pépite Noah Nartey et la sensation Endrick, déjà auteur de quatre buts depuis son arrivée, l’Olympique Lyonnais n’a pas dit son dernier mot en ce mercato hivernal. Avec le départ de Georges Mikautadze, que l’OL aurait aimé conserver, la direction a dû bricoler pour trouver un numéro 9 dans les dernières heures du mercato et miser sur Martín Satriano. Le jeune buteur uruguayen est arrivé en prêt avec option d’achat, mais avec seulement 3 petits buts en 19 matches, il a été poussé vers la sortie dès cet hiver.

Et si l’arrivée d’Endrick est déjà une réussite pour le club rhodanien, Paulo Fonseca était à la recherche d’un nouveau nom pour suppléer le Brésilien. « Nous n’avons pas tant de solutions. Nous travaillons pour faire venir encore un joueur », avait expliqué le technicien rhodanien. Car malgré les belles prestations des jeunes Lyonnais Alejandro Gomes Rodríguez et Rémi Himbert contre le PAOK Salonique, en Ligue Europa, Fonseca souhaitait s’appuyer sur un autre profil, avec plus d’expérience.

Visite médicale prévue dimanche

La presse grecque expliquait ainsi que l’Olympique Lyonnais avait jeté son dévolu sur Roman Yaremchuk. Le buteur ukrainien de 30 ans, qui évolue du côté de l’Olympiakos, ne rentre plus dans les plans de José Luis Mendilibar, qui préfère les profils d’Ayoub El Kaabi et Mehdi Taremi. L’international ukrainien (65 sélections, 17 buts) était sur le départ après 4 buts (tous inscrits en Coupe de Grèce) en 16 matches cette saison. Tout est allé très vite, puisque Sport24 assure que tout est bouclé pour le prêt jusqu’en fin de saison.

Yaremchuk devrait arriver à Lyon ce dimanche pour passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. Le prêt sera assorti d’une option d’achat estimée entre 4 et 5 M€. Un joli coup pour le club rhodanien, qui avait besoin d’un effectif étoffé pour rester compétitif en Ligue 1, mais aussi en Ligue Europa et en Coupe de France, où il est toujours engagé. À 30 ans, Roman Yaremchuk, passé par Benfica, Bruges ou encore Valence, va découvrir un nouveau championnat, au moins pour les six prochains mois.