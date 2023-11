PSG : la réponse de Kylian Mbappé à Luis Enrique a fuité…

Ça n’a pas dû arriver très souvent dans la carrière de Kylian Mbappé. Auteur d’un triplé contre Reims (3-0), l’attaquant star du Paris Saint-Germain s’est fait remonter les bretelles publiquement par son coach Luis Enrique. « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Je pense que sur les buts, je n’ai rien à dire, mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion. »

La suite après cette publicité

Plus tard, l’Espagnol a rapidement désamorcé la situation en atténuant ses reproches. Mais sans surprise, une telle déclaration sur Mbappé a fait le tour du monde. Et hier, Didier Deschamps n’a pas échappé au sujet. Le sélectionneur de l’équipe de France n’a pas souhaité se mouiller, même s’il a laissé entendre, entre les lignes, qu’il n’aurait sans doute pas utilisé la même technique pour faire une critique à l’égard de son attaquant.

À lire

EdF : Warren Zaïre-Emery a été bizuté

Mbappé va travailler en défense

«Dans la gestion, la communication, je ne dis pas que ce n’est pas bien ce que Luis Enrique a fait, je peux le faire différemment. Ça peut arriver. (…) Dans le management, il y a différentes choses. Chacun fait comme il le sent. Moi, je sais que mes joueurs savent ce que j’attends d’eux. Parler aux joueurs en passant par les médias… chacun fait comme il le sent sur le moment.» Cependant, L’Équipe avait rapidement fait savoir que Mbappé n’avait pas mal réagi à cette pique. Une tendance confirmée par le média espagnol Relevo.

La suite après cette publicité

Luis Enrique et son numéro 7 se seraient déjà expliqués et la discussion aurait été uniquement d’ordre tactique. L’ancien coach du FC Barcelone a redemandé à son joueur plus d’implication dans le travail défensif, chose qu’il demande à tous ses joueurs offensifs, et pas seulement à l’ex-Monégasque. Luis Enrique veut garder la motivation intacte au sein de son groupe et ça, Mbappé l’a compris. Relevo assure que le Bondynois a accepté les remarques de son entraîneur et qu’il a promis d’être plus actif dans le travail défensif de son équipe. Après les mots, place aux actes maintenant.