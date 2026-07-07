Coupe du Monde 2026 : l’Argentine renverse l’Égypte dans un scénario complètement fou et file en quarts !

Après avoir très péniblement éliminé le Cap-Vert, dans l’un des matchs les plus animés de cette Coupe du Monde 2026, l’Argentine affrontait l’Égypte en 1/8e de finale, ce mardi, à Atlanta. Vainqueurs aux tirs au but de l’Australie en 1/16es, les Pharaons n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 1934. Pour cette rencontre face aux Égyptiens, Lionel Scaloni alignait un 4-4-2 avec notamment Nicolás Tagliafico, à la place de Facundo Medina, et Julián Álvarez pour accompagner Lionel Messi. En face, la formation d’Hossam Hassan démarrait également en 4-4-2 avec Salah et Ziko devant. Omar Marmoush, lui, débutait sur le banc.

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Deuxième penalty manqué pour Messi

Si les Argentins ont eu la possession du ballon dès les premières minutes de la rencontre, l’Albiceleste s’est finalement faite surprendre par les Pharaons. À la suite d’un corner joué à 3, Attia centrait vers le second poteau pour trouver Yasser Ibrahim. D’une tête puissante, le défenseur égyptien trompait un Martínez immobile pour donner l’avantage à l’Égypte (0-1, 15e). Le plus dur semblait alors avoir été fait pour les Pharaons. Mais quatre petites minutes plus tard, Tagliafico s’écroulait dans la surface après s’être fait accrocher par Rabia. M. François Letexier désignait le point de penalty, offrant ainsi l’opportunité à Messi d’égaliser pour les Argentins.

Une occasion toutefois gâchée par La Pulga qui voyait sa tentative être détournée par Mostafa Shobeir, bien parti sur sa gauche (21e). Le portier d’Al Ahly a fait vivre un véritable cauchemar aux champions du monde en titre, en stoppant par la suite la tête de Mac Allister (28e), puis celle d’Álvarez (39e). Entre-temps, il voyait le coup franc lointain de Messi s’écraser sur son poteau droit (31e). À la mi-temps, l’Égypte menait contre le cours du jeu et n’était plus qu’à 45 minutes d’un exploit retentissant.

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Les champions en titre retournent la situation en 13 minutes !

Dans le second acte, l’Albiceleste continuait de pousser, multipliant les longs ballons devant. En vain face à une défense égyptienne très regroupée. Les Pharaons, eux, procédaient le plus souvent en contre-attaque, avec l’ambition de surprendre une deuxième fois les champions en titre. Et c’est ce que les ouailles d’Houssam Hassan ont magnifiquement réussi à réaliser. Sur un contre éclair, Hassan prenait de la vitesse sur le côté droit et servait Salah. L’ancien joueur de Liverpool servait alors Hassan qui trompait Dibu Martínez pour exulter le banc égyptien. Une joie de courte durée, puisque l’arbitre annulait finalement ce but pour une faute d’Attia sur Lisandro Martínez au départ (58e). Mais ce n’était que partie remise pour l’Égypte. Sept minutes après, les Pharaons réalisaient le break sur une nouvelle transition dévastatrice. En possession du ballon dans l’axe du terrain, Salah servait Hassan qui temporisait avant d’entrer dans la surface. Son centre trouvait ensuite Ziko, qui fusillait la cage d’une frappe en première intention (0-2, 67e). Un deuxième but qui n’a pourtant pas condamné l’Argentine.

Dos au mur, l’Argentine a alors fait parler son expérience. D’abord grâce à Cristian Romero, auteur d’une tête rageuse sur un centre de Lionel Messi pour relancer la rencontre (1-2, 80e). Quatre minutes plus tard, La Pulga se rachetait de son penalty manqué en reprenant un ballon en retrait de Gonzalo Montiel. Sa frappe surpuissante heurtait la barre avant de franchir la ligne pour remettre les deux équipes à égalité (2-2, 84e). Et alors que l’on se dirigeait vers une prolongation, l’Albiceleste assénait le coup de grâce dans le temps additionnel. Lancé en contre par Álvarez, Lautaro Martínez centrait parfaitement pour Enzo Fernández, qui concluait d’une frappe croisée dans le petit filet de Shobeir (3-2, 90e+3). Au terme d’un scénario complètement fou, l’Argentine a donc renversé une valeureuse Égypte et a décroché son billet pour les 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2026. Elle affrontera le vainqueur du dernier 1/8e de finale entre la Suisse et la Colombie (22h).