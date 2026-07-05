Coupe du Monde 2026, Portugal : l’énorme annonce de Cristiano Ronaldo sur son avenir

Présent en conférence de presse avant le choc entre le Portugal et l’Espagne, Cristiano Ronaldo était d’humeur taquine. Insensible aux critiques, l’attaquant d’Al-Nassr n’a pas hésité à chahuté certains journalistes présents sur place. «Je te défie de poser une bonne question, puisque tu ne m’aimes pas», a par exemple lancé CR7 à un confrère qui a alors rétorqué : «qu’est-ce qui est le plus difficile dans une Coupe du monde à 41 ans ?» Réponse de l’intéressé : «parlez avec vous qui ne m’aimez pas».

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Outre cette séquence, l’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid a surtout confirmé qu’il s’agissait de sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal. «C’est ma dernière Coupe du Monde mais j’espère que ce n’est pas mon dernier match. Je remercie Dieu pour ma vie. Si je gagne, je serai toujours Cristiano. Si je ne gagne pas, je serai toujours Cristiano».